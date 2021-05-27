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США объявили о новых директивах по безопасности трубопроводов после взлома Colonial Pipeline

Киев • УНН

 • 12004 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство внутренней безопасности выпустило новую директиву по безопасности для владельцев и операторов трубопроводов после того, как в этом месяце в результате взлома трубопровода Colonial Pipeline на несколько дней были нарушены поставки топлива на юго-востоке США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

США объявили о новых директивах по безопасности трубопроводов после взлома Colonial Pipeline

Цитата

"Недавняя атака программ-вымогателей на большой нефтепровод демонстрирует, что кибербезопасность трубопроводных систем имеет решающее значение для нашей внутренней безопасности", - говорится в заявлении министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса.

Детали

Владельцы и операторы важных трубопроводов должны будут сообщать о подтвержденных и потенциальных инцидентах кибербезопасности в Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и назначить координатора по кибербезопасности, который будет доступен 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Директива также потребует от владельцев и операторов трубопроводов пересмотреть текущую практику кибербезопасности и выявить любые пробелы и меры по устранению рисков, говорится в сообщении. Они должны сообщить об этих результатах в Управление транспортной безопасности, подразделение DHS и CISA течение 30 дней.

Хакерская атака заставила Colonial Pipeline, которая проходит от Техаса до Нью-Джерси, закрыть большую часть своей сети на несколько дней ранее в этом месяце, в результате чего тысячи заправочных станций на юго-востоке США остались без топлива.

Автомобилисты, опасаясь длительной нехватки топлива, поспешили заправить свои баки, поскольку остановка поставки топлива обнажила зависимость страны от нескольких ключевых трубопроводов для удовлетворения потребностей.

Контекст

Остановка системы протяженностью 8 900 км стала самой разрушительной кибератакой за всю историю наблюдений, в результате чего миллионы баррелей бензина, дизельного топлива и реактивного топлива не попали на Восточное побережье с побережья Мексиканского залива.

Хакеры взяли в заложники компьютерную сеть Colonial Pipeline и успешно требовали миллионы долларов в цифровой валюте.

Инцидент выдвинул кибербезопасность критически важной инфраструктуры США, на первое место в национальной повестке дня.

Следователи по делу Colonial Pipeline утверждают, что программное обеспечение для атаки было распространено бандой DarkSide, в состав которой входят русскоязычные и которая избегает хакерских атак на территории бывшего Советского Союза.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна нести определенную ответственность, поскольку взлом произошел изнутри ее границ.

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