США объявили о новых директивах по безопасности трубопроводов после взлома Colonial Pipeline

КИЕВ. 27 мая. УНН. Министерство внутренней безопасности выпустило новую директиву по безопасности для владельцев и операторов трубопроводов после того, как в этом месяце в результате взлома трубопровода Colonial Pipeline на несколько дней были нарушены поставки топлива на юго-востоке США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.