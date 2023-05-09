США не помітили жодних змін у позиції російських ядерних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Незважаючи на недавнє брязкання ядерною зброєю з боку російських високопосадовців, Сполучені Штати не виявили жодних ознак переміщення або змін у ядерних силах рф, повідомив CNN високопоставлений військовий чиновник США і високопосадовець адміністрації, інформує УНН.
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В результаті, за словами тих самих офіційних осіб, США не змінили свою позицію.
«У нас немає жодних вказівок на зміну позиції стратегічних сил росії й ми продовжуємо стежити за ситуацією. Нині ми не бачимо нічого, що виправдовувало б зміну нашої власної позиції стратегічних сил», - заявив представник Ради національної безпеки CNN.
Що було раніше
В останні місяці російські лідери неодноразово порушували питання про можливість ядерної війни. При кожній загрозі США та їх союзники відстежували російські ядерні сили щодо ознак руху чи підготовки до їх розгортання.
Колишній президент росії дмитро медведєв наприкінці квітня заявив, що загроза ядерного конфлікту «зростає з кожним днем».
Цього року медведєв не вперше порушував питання про ядерну війну. У січні він написав у Telegram про підтримку США та НАТО України, зазначивши, що «ураження ядерної держави у звичайній війні може спровокувати ядерну війну».
У вівторок на параді на честь Дня Перемоги було продемонстровано частини російських ядерних сил, зокрема сучасну систему протиповітряної оборони С-400 та її міжконтинентальну балістичну систему «Ярс».