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медведєв вважає ядерну зброю росії ефективним засобом стримування

медведєв вважає ядерну зброю росії ефективним засобом стримування

Київ • УНН

 • 420794 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Експрезидент росії дмитро медведєв написав в урядовій "російській газеті" велику статтю, в якій висловив свою думку щодо ситуації в Україні та світі в цілому. У ній він підняв тему російського ядерного арсеналу, передає УНН. Він вважає ядерну зброю рф ефективним засобом стримування.

Цитата

“Єдине, що сьогодні зупиняє наших ворогів, — це розуміння, що росія керуватиметься основами державної політики рф у галузі ядерного стримування. І у разі, якщо виникне реальна загроза, діятиме за ними. Біда в тому, що в такому разі ніхто згодом не розбереться, що це було — зустрічно-відповідний удар або превентивний”, — попереджає Дмитро Медведєв.

За його твердженням, Захід ізолює себе від решти світу, одночасно намагаючись знищити росію. Але це не вдасться, вважає заступник голови Ради безпеки:

“Розтоптати росію, а разом з нею російський мир, розколоти його або підкорити чужій волі неможливо. Блудливі руки англосаксів та інших країн, які „присягнули темряві“, були короткі навіть у найважчі для нас часи. Не вийде і зараз”, — робить висновок експрезидент.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російський диктатор володимир путін продовжує використовувати описи підвищеної ядерної готовності для заспокоєння внутрішньої націоналістичної аудиторії та залякування Заходу.

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