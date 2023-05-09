США не заметили никаких изменений в позиции российских ядерных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Несмотря на недавнее бряцание ядерным оружием со стороны российских чиновников, Соединенные Штаты не обнаружили никаких признаков перемещения или изменений в ядерных силах рф, сообщил CNN высокопоставленный военный чиновник США и высокопоставленный чиновник администрации, информирует УНН.
Детали
В результате, по словам тех же официальных лиц, США не изменили свою позицию.
«У нас нет никаких указаний на изменение позиции стратегических сил россии и мы продолжаем следить за ситуацией. Сейчас мы не видим ничего, что оправдывало бы изменение нашей собственной позиции стратегических сил», - заявил представитель Совета национальной безопасности CNN.
Что было раньше
В последние месяцы российские лидеры неоднократно поднимали вопрос о возможности ядерной войны. При каждой угрозе США и их союзники отслеживали российские ядерные силы на предмет признаков движения или подготовки к их развертыванию.
Бывший президент россии дмитрий медведев в конце апреля заявил, что угроза ядерного конфликта «растет с каждым днем».
В этом году медведев не впервые поднимал вопрос о ядерной войне. В январе он написал в Telegram о поддержке США и НАТО Украины, отметив, что «поражение ядерной державы в обычной войне может спровоцировать ядерную войну».
Во вторник на параде в честь Дня Победы были продемонстрированы части российских ядерных сил, в частности современная система противовоздушной обороны С-400 и ее межконтинентальная баллистическая система «Ярс».