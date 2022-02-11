США направлять до Польщі додатково 3000 військовослужбовців - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сполучені Штати направлять до Польщі додатково 3000 військовослужбовців найближчими днями, повідомили агентству Reuters у п'ятницю чотири американські чиновники, інформує УНН.
Деталі
Офіційні особи на умовах анонімності заявили, що розгортання військ США відбуватиметься із 82-ї повітряно-десантної дивізії, а не зі складу американських сил у Європі.
Один із чиновників назвав це "значним розгортанням".
Нове розгортання відбудеться на додаток до 8500 військовослужбовців, які вже перебувають у стані бойової готовності і майже 3000 американських військовослужбовців, про які адміністрація повідомила раніше цього місяця, що вони будуть направлені до Польщі та Румунії.
Доповнення
Росія стягує додаткові війська біля України, і вторгнення може статися у будь-який час, можливо, до закінчення зимових Олімпійських ігор цього місяця, заявив у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен.
Росія вже зосередила понад 100 000 військовослужбовців поблизу України, а цього тижня вона розпочала спільні військові навчання у сусідній Білорусі та військово-морські навчання у Чорному морі.
Москва заперечує плани вторгнення в Україну.
Сполучені Штати та Велика Британія попередили, що вторгнення може статися найближчими днями.