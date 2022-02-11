США направят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих в ближайшие дни, сообщили агентству Reuters в пятницу четыре американских чиновника, информирует УНН.
Детали
Официальные лица на условиях анонимности заявили, что развертывание войск США будет проходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из состава американских сил в Европе.
Один из чиновников назвал это "значительным развертыванием".
Новое развертывание состоится в дополнение к 8500 военнослужащих, которые уже находятся в состоянии боевой готовности и почти 3000 американских военнослужащих, о которых администрация сообщила ранее в этом месяце, что они будут направлены в Польшу и Румынию.
Дополнение
Россия стягивает дополнительные войска около Украины, и вторжение может произойти в любое время, возможно, до окончания зимних Олимпийских игр этого месяца, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.
Россия уже сосредоточила свыше 100 000 военнослужащих вблизи Украины, а на этой неделе она начала совместные военные учения в соседней Беларуси и военно-морские учения в Черном море.
Москва отрицает планы вторжения в Украину.
Соединенные Штаты и Великобритания предупредили, что вторжение может произойти в ближайшие дни.