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15 марта, 19:03 • 101554 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131729 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117300 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111336 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101391 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98761 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85981 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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США направят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих - Reuters

США направят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих - Reuters

Киев • УНН

 • 19352 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих в ближайшие дни, сообщили агентству Reuters в пятницу четыре американских чиновника, информирует УНН.

Детали

Официальные лица на условиях анонимности заявили, что развертывание войск США будет проходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из состава американских сил в Европе.

Один из чиновников назвал это "значительным развертыванием".

Новое развертывание состоится в дополнение к 8500 военнослужащих, которые уже находятся в состоянии боевой готовности и почти 3000 американских военнослужащих, о которых администрация сообщила ранее в этом месяце, что они будут направлены в Польшу и Румынию.

Дополнение

Россия стягивает дополнительные войска около Украины, и вторжение может произойти в любое время, возможно, до окончания зимних Олимпийских игр этого месяца, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен.

Россия уже сосредоточила свыше 100 000 военнослужащих вблизи Украины, а на этой неделе она начала совместные военные учения в соседней Беларуси и военно-морские учения в Черном море.

Москва отрицает планы вторжения в Украину.

Соединенные Штаты и Великобритания предупредили, что вторжение может произойти в ближайшие дни.

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