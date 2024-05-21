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США можуть надати Грузії економічну допомогу

США можуть надати Грузії економічну допомогу

Київ • УНН

 • 36291 перегляди

Конгрес США може розглянути можливість надання Грузії економічної та військової допомоги, включаючи преференційну торгівлю, покращення доступу до ринків, лібералізацію візового режиму та військову підтримку для територіальної оборони від російської агресії, якщо Грузія відмовиться від антизахідної риторики, поважатиме права людини та відкличе свій закон про "іноземних агентів", подібний до російського.

Конгрес США може розглянути військовий та торговельний пакет допомоги для Грузії, якщо країна відмовиться від антизахідної риторики та дотримуватиметься прав людини. Про це у понеділок, 20 травня, пише Politico з посиланням на проєкт закону конгресмена-республіканця від Південної Кароліни Джо Вілсона, передає УНН.

Деталі

Зокрема, надати Грузії Сполучені Штати готові: пільговий торговельний режим, покращений доступ до американських ринків, лібералізацію візового режиму та пакет військової підтримки.

У законопроєкті передбачена військова допомога для безпеки та оборони, яка, як пише видання, "ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії".

Цей же законопроект передбачає жорсткі санкції щодо політиків із правлячої "Грузинської мрії" та їхніх сімей, якщо не буде відкликано їхній закон про так званих "іноагентів", який є російським аналогом.

Пакет буде надано, якщо влада Грузії продемонструє значний і стійкий прогрес у відродженні своєї демократії

йдеться у документі.

Зазначається, що законопроєкт можуть винести на розгляд Конгресу 20-26 травня.

Грузія не може бути однією ногою в москві, якщо хоче вступити до ЄС - глава МЗС Литви15.05.24, 22:31 • 52231 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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