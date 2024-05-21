США можуть надати Грузії економічну допомогу
Київ • УНН
Конгрес США може розглянути можливість надання Грузії економічної та військової допомоги, включаючи преференційну торгівлю, покращення доступу до ринків, лібералізацію візового режиму та військову підтримку для територіальної оборони від російської агресії, якщо Грузія відмовиться від антизахідної риторики, поважатиме права людини та відкличе свій закон про "іноземних агентів", подібний до російського.
Конгрес США може розглянути військовий та торговельний пакет допомоги для Грузії, якщо країна відмовиться від антизахідної риторики та дотримуватиметься прав людини. Про це у понеділок, 20 травня, пише Politico з посиланням на проєкт закону конгресмена-республіканця від Південної Кароліни Джо Вілсона, передає УНН.
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Зокрема, надати Грузії Сполучені Штати готові: пільговий торговельний режим, покращений доступ до американських ринків, лібералізацію візового режиму та пакет військової підтримки.
У законопроєкті передбачена військова допомога для безпеки та оборони, яка, як пише видання, "ідеально підходить для територіальної оборони від російської агресії".
Цей же законопроект передбачає жорсткі санкції щодо політиків із правлячої "Грузинської мрії" та їхніх сімей, якщо не буде відкликано їхній закон про так званих "іноагентів", який є російським аналогом.
Пакет буде надано, якщо влада Грузії продемонструє значний і стійкий прогрес у відродженні своєї демократії
Зазначається, що законопроєкт можуть винести на розгляд Конгресу 20-26 травня.
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