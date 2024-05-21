США могут предоставить Грузии экономическую помощь
Киев • УНН
Конгресс США может рассмотреть возможность предоставления Грузии экономической и военной помощи, включая преференциальную торговлю, улучшение доступа к рынкам, либерализацию визового режима и военную поддержку для территориальной обороны от российской агрессии, если Грузия откажется от антизападной риторики, будет уважать права человека и отзовет свой закон об "иностранных агентах", подобный российскому.
Конгресс США может рассмотреть военный и торговый пакет помощи для Грузии, если страна откажется от антизападной риторики и будет придерживаться прав человека. Об этом в понедельник, 20 мая, пишет Politico со ссылкой на проект закона конгрессмена-республиканца от Южной Каролины Джо Уилсона, передает УНН.
Детали
В частности, предоставить Грузии Соединенные Штаты готовы: льготный торговый режим, улучшенный доступ к американским рынкам, либерализацию визового режима и пакет военной поддержки.
В законопроекте предусмотрена военная помощь для безопасности и обороны, которая, как пишет издание, "идеально подходит для территориальной обороны от российской агрессии".
Этот же законопроект предусматривает жесткие санкции в отношении политиков из правящей "Грузинской мечты" и их семей, если не будет отозван их закон о так называемых "иноагентах", который является российским аналогом.
Пакет будет предоставлен, если власти Грузии продемонстрируют значительный и устойчивый прогресс в возрождении своей демократии
Отмечается, что законопроект могут вынести на рассмотрение Конгресса 20-26 мая.
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