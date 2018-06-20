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США хотіли б мати більш міцні відносини з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. США хочуть мати більш міцні відносини з Росією, проте в американської адміністрації поки немає ніяких оголошень, що стосуються можливої нової зустрічі між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом. Про це заявила на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, передає УНН.

У неї поцікавилися, чи підтримує держсекретар США Майкл Помпео ідею проведення найближчим часом російсько-американського саміту. “Я його про це не питала. В цілому можу сказати, що уряд США, безумовно, вважав за краще б мати більш міцні відносини з урядом Росії. Однак в плані будь-яких зустрічей (лідерів двох країн) мені оголошувати нема про що, це виходило б від Білого дому”, — відповіла Науерт.

У зв’язку з цим офіційного представника зовнішньополітичного відомства США попросили уточнити, чи проводиться в даний час за участю Помпео робота, націлена на підготовку потенційних нових переговорів Путіна і Трампа. “На цей рахунок у мене для вас нічого немає”, — сказала американський дипломат.

Вона також прокоментувала недавні публікації в американській пресі, в яких цитувалися висловлювання Трампа, який заявив колегам на саміті Групи семи в Канаді, що Крим є російським. “Наша політика щодо Криму не змінювалася”, — підкреслила Науерт. При цьому представник Держдепартаменту відмовилася пояснювати, чи виступає Помпео, як і Трамп, за відновлення формату Групи восьми за участю Росії, зіславшись на те, що не обговорювала цю тему з керівником американського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати оголосили про вихід із Ради ООН з прав людини.

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