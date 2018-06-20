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США хотели бы иметь более прочные отношения с Россией

США хотели бы иметь более прочные отношения с Россией

Киев  •  УНН

 • 7948 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. США хотят иметь более прочные отношения с Россией, однако в американской администрации пока нет никаких объявлений, касающихся возможной новой встречи между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, передает УНН.

У нее поинтересовались, поддерживает ли госсекретарь США Майкл Помпео идею проведения в ближайшее время российско-американского саммита. “Я его об этом не спрашивала. В целом могу сказать, что правительство США, безусловно, предпочло бы иметь более прочные отношения с правительством России. Однако в плане каких-либо встреч (лидеров двух стран) мне объявлять не о чем, это исходило бы от Белого дома”, — ответила Науэрт.

В связи с этим официального представителя внешнеполитического ведомства США попросили уточнить, проводится ли в настоящее время с участием Помпео работа, нацеленная на подготовку потенциальных новых переговоров Путина и Трампа. “На этот счет у меня для вас ничего нет”, — сказала американский дипломат.

Она также прокомментировала недавние публикации в американской печати, в которых цитировались высказывания Трампа, заявившего коллегам на саммите Группы семи в Канаде, что Крым является российским. “Наша политика в отношении Крыма не менялась”, — подчеркнула Науэрт. При этом представитель Госдепартамента отказалась пояснять, выступает ли Помпео, как и Трамп, за восстановление формата Группы восьми с участием России, сославшись на то, что не обсуждала данную тему с руководителем американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

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