США хотели бы иметь более прочные отношения с Россией

У нее поинтересовались, поддерживает ли госсекретарь США Майкл Помпео идею проведения в ближайшее время российско-американского саммита. “Я его об этом не спрашивала. В целом могу сказать, что правительство США, безусловно, предпочло бы иметь более прочные отношения с правительством России. Однако в плане каких-либо встреч (лидеров двух стран) мне объявлять не о чем, это исходило бы от Белого дома”, — ответила Науэрт.

В связи с этим официального представителя внешнеполитического ведомства США попросили уточнить, проводится ли в настоящее время с участием Помпео работа, нацеленная на подготовку потенциальных новых переговоров Путина и Трампа. “На этот счет у меня для вас ничего нет”, — сказала американский дипломат.

Она также прокомментировала недавние публикации в американской печати, в которых цитировались высказывания Трампа, заявившего коллегам на саммите Группы семи в Канаде, что Крым является российским. “Наша политика в отношении Крыма не менялась”, — подчеркнула Науэрт. При этом представитель Госдепартамента отказалась пояснять, выступает ли Помпео, как и Трамп, за восстановление формата Группы восьми с участием России, сославшись на то, что не обсуждала данную тему с руководителем американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты объявили о выходе из Совета ООН по правам человека.