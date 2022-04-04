США наполягають на відстороненні росії з Ради ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сполучені Штати попросять Генасамблею ООН відсторонити росію від Ради з прав людини. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише УНН.
Цитата
“Участь росії в Раді з прав людини – це фарс. Це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їх видалення”, - сказала Томас-Грінфілд.
Деталі
Під час виступу в Бухаресті Томас-Грінфілд заявила що “події в Бучі та спустошення по всій Україні” вимагають від 140 країн “поєднувати слова з діями”.
Для того, щоб виключити росію із Ради за систематичні порушення прав людини під час свого членства, необхідно набрати дві третини голосів асамблеї зі 193 членів у Нью-Йорку.
Нагадаємо
Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав розпочати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів.