США наполягають на відстороненні росії з Ради ООН з прав людини

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“Участь росії в Раді з прав людини – це фарс. Це неправильно, тому ми вважаємо, що настав час Генеральної Асамблеї ООН проголосувати за їх видалення”, - сказала Томас-Грінфілд.

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Під час виступу в Бухаресті Томас-Грінфілд заявила що “події в Бучі та спустошення по всій Україні” вимагають від 140 країн “поєднувати слова з діями”.

Для того, щоб виключити росію із Ради за систематичні порушення прав людини під час свого членства, необхідно набрати дві третини голосів асамблеї зі 193 членів у Нью-Йорку.

Нагадаємо

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав розпочати незалежне розслідування щодо вбитих у Бучі мирних жителів.



