США настаивают на отстранении россии из Совета ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенные Штаты попросят Генассамблею ООН отстранить россию от Совета по правам человека. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет УНН.
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“Участие россии в Совете по правам человека - это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их исключение”, - сказала Томас-Гринфилд.
Детали
Во время выступления в Бухаресте Томас-Гринфилд заявила что “события в Бучи и опустошение по всей Украине” требуют от 140 стран “совмещать слова с действиями".
Для того, чтобы исключить россию из Совета за систематические нарушения прав человека во время своего членства, необходимо набрать две трети голосов ассамблеи из 193 членов в Нью-Йорке.
Напомним
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал начать независимое расследование относительно убитых в Буче мирных жителей.