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США настаивают на отстранении россии из Совета ООН по правам человека

Киев • УНН

 • 143047 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Соединенные Штаты попросят Генассамблею ООН отстранить россию от Совета по правам человека. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет УНН.

США настаивают на отстранении россии из Совета ООН по правам человека

Цитата

“Участие россии в Совете по правам человека - это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их исключение”, - сказала Томас-Гринфилд.

Детали 

Во время выступления в Бухаресте Томас-Гринфилд заявила что “события в Бучи и опустошение по всей Украине” требуют от 140 стран “совмещать слова с действиями".

Для того, чтобы исключить россию из Совета за систематические нарушения прав человека во время своего членства, необходимо набрать две трети голосов ассамблеи из 193 членов в Нью-Йорке.

Напомним 

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал начать независимое расследование относительно убитых в Буче мирных жителей.

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