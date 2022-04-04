США настаивают на отстранении россии из Совета ООН по правам человека

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“Участие россии в Совете по правам человека - это фарс. Это неправильно, поэтому мы считаем, что настало время Генеральной Ассамблеи ООН проголосовать за их исключение”, - сказала Томас-Гринфилд.

Детали

Во время выступления в Бухаресте Томас-Гринфилд заявила что “события в Бучи и опустошение по всей Украине” требуют от 140 стран “совмещать слова с действиями".

Для того, чтобы исключить россию из Совета за систематические нарушения прав человека во время своего членства, необходимо набрать две трети голосов ассамблеи из 193 членов в Нью-Йорке.

Напомним

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал начать независимое расследование относительно убитых в Буче мирных жителей.



