США хочуть розгорнути перший в Європі ядерний малий модульний реактор до 2029 року

Деталі

Першою в черзі є Румунія, де американська фірма NuScale співпрацює з національною компанією Nuclear Electrica для розробки перших у країні малих модульних реакторів – або SMR.

Під час візиту до Бухареста на початку вересня помічник держсекретаря США Джеффрі Пайетт високо оцінив «цивільний ядерний альянс з Румунією», який включає плани будівництва там невеликого модульного реактора.

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«Прогнозований термін розгортання — 2029 рік. Ми думаємо, що ми досягнемо цього», — сказав Джеффрі Пайетт, додавши, що цивільне ядерне партнерство з Румунією є «дуже, дуже важливим у цьому відношенні».

Доповнення

SMR є часткою розміру звичайних ядерних реакторів, з потужністю до 300 МВт. Їх головна перевага полягає в тому, що вони можуть бути зібрані на заводі та доставлені у віддалені райони з обмеженим покриттям мережі.

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Паятт відвідав Політехнічний університет Бухареста, де оголосив про фінансування США для створення «симулятора».

У 2020 році NuScale отримала схвалення від Комісії з ядерного регулювання США на свій проект потужністю 50 МВт. У 2023 році компанія також отримала сертифікат проекту.

Про проєкт Фенікс

Румунський проект SMR є частиною ширшого плану США під назвою «Проєкт Фенікс», який спрямований на заміну забруднюючих вугільних електростанцій у Центральній та Східній Європі малими модульними реакторами.

Проєкт «Фенікс» був вперше оголошений на кліматичному саміті ООН COP27 минулого року Джоном Керрі, спеціальним посланником США з питань клімату.

Нагадаємо

В рамках співпраці України та США планується будівництво в Україні малого модульного ядерного реактору.