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США хотят развернуть первый в Европе ядерный малый модульный реактор до 2029 года

США хотят развернуть первый в Европе ядерный малый модульный реактор до 2029 года

Киев • УНН

 • 207363 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Соединенные Штаты стремятся развернуть первый в Европе малый модульный ядерный реактор американского производства в Румынии и Чехии до конца 2020-х годов. Прогнозируемый график развертывания – 2029 год. Об этом пишет Ецгастіѵ со ссылкой на официального представителя США, передает УНН.

Детали

Первой в очереди является Румыния, где американская фирма NuScale сотрудничает с национальной компанией Nuclear Electrica для разработки первых в стране малых модульных реакторов – или SMR.

Во время визита в Бухарест в начале сентября помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт высоко оценил «гражданский ядерный альянс с Румынией», который включает планы строительства там небольшого модульного реактора.

Цитата

«Прогнозируемый срок развертывания — 2029 год. Мы думаем, что мы достигнем этого», — сказал Джеффри Пайетт, добавив, что гражданское ядерное партнерство с Румынией является «очень, очень важным в этом отношении».

Дополнение

SMR являются частью размера обычных ядерных реакторов, с мощностью до 300 МВт. Их главное преимущество заключается в том, что они могут быть собраны на заводе и доставлены в отдаленные районы с ограниченным сетевым покрытием.

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Паятт посетил Политехнический университет Бухареста, где объявил о финансировании США для создания «симулятора».

В 2020 году NuScale получила одобрение от Комиссии по ядерному регулированию США на свой проект мощностью 50 МВт. В 2023 году компания также получила сертификат проекта.

О проекте Феникс

Румынский проект SMR является частью более широкого плана США под названием «Проект Феникс», который направлен на замену загрязняющих угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе малыми модульными реакторами.

Проект «Феникс» был впервые объявлен на климатическом саммите ООН COP27 в прошлом году Джоном Керри, специальным посланником США по вопросам климата.

Напомним

В рамках сотрудничества Украины и США планируется строительство в Украине малого модульного ядерного реактора.

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