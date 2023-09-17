США і Данія проведуть навчання у Балтійському морі з використанням найсучаснішої модульної ракетної установки SM-6

Деталі

Зазначається, що демонструючи постійну відданість трансатлантичній безпеці та оборонній сумісності, Військово-морські сили США в Європі спільно з Данськими силами оборони проведуть передові навчання із захисту конвою з використанням найсучаснішої модульної ракетної установки SM-6.

Доповнення

Проводячи ці операції з території Данії, Сполучені Штати ще раз підтверджують стратегічну важливість Данії як ключового союзника в забезпеченні регіональної стабільності. Ці навчання ще більше зміцнюють тривале оборонне партнерство між США та Данією, підкреслюючи спільну відданість цілям спільної безпеки та спільні зусилля в галузі оборони.

Довідково про SM-6

Ракетна система SM-6 є свідченням передових оборонних технологій. Вона має здатність перехоплювати повітряні загрози, включаючи критичне перехоплення балістичних ракет на кінцевій фазі польоту.

Подвійна конструкція ракети забезпечує точне ураження як стаціонарних наземних цілей, так і динамічних морських противників. Контейнерна конфігурація пускової установки SM-6 збільшує оперативну гнучкість ВМС США, сприяючи швидкому розгортанню та використанню на різних театрах дій, тим самим підкреслюючи прагнення Сполучених Штатів забезпечити інтереси безпеки себе та своїх союзників.

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