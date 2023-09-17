США и Дания проведут учения в Балтийском море с использованием самой современной модульной ракетной установки SM-6

Детали

Отмечается, что демонстрируя постоянную преданность трансатлантической безопасности и оборонной совместимости, Военно-морские силы США в Европе совместно с Датскими силами обороны проведут передовые учения по защите конвоя с использованием современной модульной ракетной установки SM-6.

Дополнение

Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты еще раз подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника в обеспечении региональной стабильности. Эти учения еще больше укрепляют длительное оборонное партнерство между США и Данией, подчеркивая общую приверженность целям общей безопасности и совместные усилия в области обороны.

Справка о SM-6

Ракетная система SM-6 является свидетельством передовых оборонных технологий. Она обладает способностью перехватывать воздушные угрозы, включая критический перехват баллистических ракет на конечной фазе полета.

Двойная конструкция ракеты обеспечивает точное поражение как стационарных наземных целей, так и динамичных морских противников. Контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 увеличивает оперативную гибкость ВМС США, способствуя быстрому развертыванию и использованию на различных театрах действий, тем самым подчеркивая стремление Соединенных Штатов обеспечить интересы безопасности себя и своих союзников.

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