США готують новий пакет допомоги Україні з новими HIMARS — Кірбі

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“США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може містити додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS”, — пише кореспондент.

Нагадаємо

21 грудня Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot. Остання додаткова безпекова допомога Україні від США становить 850 мільйонів доларів.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив у середу, 4 січня, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням.