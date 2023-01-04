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США готують новий пакет допомоги Україні з новими HIMARS — Кірбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. США готують новий пакет військової допомоги для України, заявив представник Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

Про це повідомляє кореспондент Голосу Америки Михайло Комадовський у Twitter, передає УНН.

США готують новий пакет допомоги Україні з новими HIMARS — Кірбі

Цитата

“США планують надати Україні новий пакет військової допомоги найближчими днями та тижнями. Про це заявив представник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він зазначив, що нова допомога може містити додаткові установки реактивних систем залпового вогню HIMARS”, — пише кореспондент.

Нагадаємо

21 грудня Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що у новий пакет військової допомоги від США увійшла система Patriot. Остання додаткова безпекова допомога Україні від США становить 850 мільйонів доларів.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив у середу, 4 січня, що розглядається відправка бойових машин Bradley в Україну, щоб допомогти українцям у боротьбі з російським вторгненням.

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