США готовят новый пакет помощи Украине с новыми HIMARS — Кирби
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. США готовят новый пакет военной помощи для Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Об этом сообщает корреспондент Голоса Америки Михаил Комадовский в Twitter, передает УНН.
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“США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать в себя дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS”, — пишет корреспондент.
Напомним
21 декабря Энтони Блинкен официально подтвердил, что в новый пакет военной помощи США вошла система Patriot. Последняя дополнительная помощь безопасности Украины от США составляет 850 миллионов долларов.
Добавим
Президент США Джо Байден заявил в среду, 4 января, что рассматривается отправка боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением.