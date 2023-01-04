США готовят новый пакет помощи Украине с новыми HIMARS — Кирби

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“США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать в себя дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS”, — пишет корреспондент.

Напомним

21 декабря Энтони Блинкен официально подтвердил, что в новый пакет военной помощи США вошла система Patriot. Последняя дополнительная помощь безопасности Украины от США составляет 850 миллионов долларов.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил в среду, 4 января, что рассматривается отправка боевых машин Bradley в Украину, чтобы помочь украинцам в борьбе с российским вторжением.