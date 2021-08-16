США гарантуватимуть безпеку в аеропорту Кабула і вишлють додаткові військові сили

ukru
17 березня, 19:38 • 106048 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 139933 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 200855 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 165970 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 162578 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 182853 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151593 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159627 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176284 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221975 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 71197 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 62802 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 55865 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 51593 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 85872 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 200856 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 172410 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 268577 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 264396 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 70842 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 78471 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 75651 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104624 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114442 перегляди
Актуальне
США гарантуватимуть безпеку в аеропорту Кабула і вишлють додаткові військові сили

США гарантуватимуть безпеку в аеропорту Кабула і вишлють додаткові військові сили

Київ • УНН

 • 20203 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сполучені Штати зосередяться на гарантуванні безпеки аеропорту Кабула, а в вівторок до аеропорту прибудуть додаткові сили США, заявив заступник радника з національної безпеки США Джон Фінер. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Представник оборони заявив, що Сполучені Штати мають намір вивести десятки тисяч афганців з групи ризику, які працювали на уряд США, з Афганістану і планували тимчасово розмістити їх у Форт Маккой у Вісконсіні та Форт Блісс у Техасі.

Метою США сьогодні було продовжити цивільні евакуаційні рейси для американських громадян в Афганістані, афганців, які працювали разом з США протягом останніх 20 років, та для інших особливо вразливих афганців.

Додаткові сили США прибудуть до аеропорту для контролю безпеки. Американські військові також вилетять з Кабула до 30 000 осіб, включаючи співробітників посольства, громадян США та інших осіб групи ризику.

Нагадаємо

В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, коли намагалися втекти. Згодом США призупинили евакуацію з аеропорту Кабула на тлі хаосу на злітній смузі. 

В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі — хаос через натовпи охочих покинути країну.

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

Як повідомили сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” — там продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами