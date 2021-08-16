США гарантуватимуть безпеку в аеропорту Кабула і вишлють додаткові військові сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сполучені Штати зосередяться на гарантуванні безпеки аеропорту Кабула, а в вівторок до аеропорту прибудуть додаткові сили США, заявив заступник радника з національної безпеки США Джон Фінер. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Представник оборони заявив, що Сполучені Штати мають намір вивести десятки тисяч афганців з групи ризику, які працювали на уряд США, з Афганістану і планували тимчасово розмістити їх у Форт Маккой у Вісконсіні та Форт Блісс у Техасі.
Метою США сьогодні було продовжити цивільні евакуаційні рейси для американських громадян в Афганістані, афганців, які працювали разом з США протягом останніх 20 років, та для інших особливо вразливих афганців.
Додаткові сили США прибудуть до аеропорту для контролю безпеки. Американські військові також вилетять з Кабула до 30 000 осіб, включаючи співробітників посольства, громадян США та інших осіб групи ризику.
Нагадаємо
В аеропорту Кабула загинули п’ятеро людей, коли намагалися втекти. Згодом США призупинили евакуацію з аеропорту Кабула на тлі хаосу на злітній смузі.
В аеропорту Кабула припинили всі комерційні рейси. Однак, на летовищі — хаос через натовпи охочих покинути країну.
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
Як повідомили сьогодні у міжнародному аеропорту “Бориспіль” — там продовжується оформлення громадян, які вночі прибули літаком з Кабулу. Зокрема, вирішується питання щодо оформлення і подальшого перебування на території України громадян Афганістану.