США допоможуть у наданні правової допомоги в Україні - посол

Зазначимо, що Міністр юстиції Павло Петренко та Посол США в Україні М.Йованович підписали План спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.

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"Цей проект ми вважаємо одним з найуспішніших. Те, що ми зараз робимо і будемо робити, це покращення спроможності адвокатів системи безоплатної правової допомоги успішно захищати своїх клієнтів. Ми робимо це шляхом підтримки проведення тренінгів та інших заходів щодо підвищення кваліфікації. Як результат розвитку системи всіх заходів ми бачимо, що особа, яка зараз затримана, вона отримує доступ до адвоката протягом двох годин. І як повідомляють правозахисники, що такі заходи сприятимуть тому, що набагато зменшиться кількість катувань затриманих", - заявила вона.