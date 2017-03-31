США допоможуть у наданні правової допомоги в Україні - посол

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Проект технічної допомоги забезпечить змінення потенціалу адвокатів, які здійснюють захист клієнтів у кримінальних провадженнях, та допоможе створити умови для розвитку професійних навичок адвокатів, а також українських неурядових організацій, які підтримують систему безоплатної правової допомоги. Про це повідомила посол США в Україні Марі Йованович, передає кореспондент УНН.

Зазначимо, що Міністр юстиції Павло Петренко та Посол США в Україні М.Йованович підписали План спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В усіх центрах зайнятості України надаватимуть безкоштовну правову допомогу

"Цей проект ми вважаємо одним з найуспішніших. Те, що ми зараз робимо і будемо робити, це покращення спроможності адвокатів системи безоплатної правової допомоги успішно захищати своїх клієнтів. Ми робимо це шляхом підтримки проведення тренінгів та інших заходів щодо підвищення кваліфікації. Як результат розвитку системи всіх заходів ми бачимо, що особа, яка зараз затримана, вона отримує доступ до адвоката протягом двох годин. І як повідомляють правозахисники, що такі заходи сприятимуть тому, що набагато зменшиться кількість катувань затриманих", - заявила вона.

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