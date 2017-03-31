США помогут в предоставлении правовой помощи в Украине - посол

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72540 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109904 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167955 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123363 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120871 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105751 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107358 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103809 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158754 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
США помогут в предоставлении правовой помощи в Украине - посол

США помогут в предоставлении правовой помощи в Украине - посол

Киев  •  УНН

 • 11817 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Проект технической помощи обеспечит изменение потенциала адвокатов, осуществляющих защиту клиентов в уголовных процессах, и поможет создать условия для развития профессиональных навыков адвокатов, а также украинских неправительственных организаций, которые поддерживают систему бесплатной правовой помощи. Об этом сообщила посол США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент УНН.

Отметим, что министр юстиции Павел Петренко и Посол США в Украине М.Йованович подписали План совместных действий по реализации проекта международной технической помощи.

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"Этот проект мы считаем одним из самых успешных. То, что мы сейчас делаем и будем делать, это улучшение способности адвокатов системы бесплатной правовой помощи успешно защищать своих клиентов. Мы делаем это путем поддержки проведения тренингов и других мероприятий по повышению квалификации. В результате развития системы всех мер мы видим, что личность, которую задержали получает доступ к адвокату в течение двух часов. И как сообщают правозащитники, такие меры будут способствовать тому, что уменьшится количество пыток задержанных", - заявила она.

Украинские Национальные Новости

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