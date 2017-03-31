США помогут в предоставлении правовой помощи в Украине - посол

Отметим, что министр юстиции Павел Петренко и Посол США в Украине М.Йованович подписали План совместных действий по реализации проекта международной технической помощи.

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"Этот проект мы считаем одним из самых успешных. То, что мы сейчас делаем и будем делать, это улучшение способности адвокатов системы бесплатной правовой помощи успешно защищать своих клиентов. Мы делаем это путем поддержки проведения тренингов и других мероприятий по повышению квалификации. В результате развития системы всех мер мы видим, что личность, которую задержали получает доступ к адвокату в течение двух часов. И как сообщают правозащитники, такие меры будут способствовать тому, что уменьшится количество пыток задержанных", - заявила она.