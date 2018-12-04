США через 27 років знову відкрили своє посольство в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сполучені Штати знову відкрили в столиці Сомалі Могадішо своє посольство, яке було закрито в січні 1991 року під час громадянської війни. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві прес-служби Держдепартаменту, інформує УНН.
“2 грудня вперше з моменту закриття посольства США в Могадішо 5 січня 1991 року Сполучені Штати відновили постійну дипломатичну присутність в Сомалі. Це історична подія знаменує прогрес Сомалі протягом останніх років... Наше повернення демонструє прихильність США подальшій стабілізації ситуації (в країні), демократії та економічному розвитку, в якому зацікавлені обидві держави”, — наголошується в документі.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати вважають, що російська влада намагається в тому числі за допомогою операцій в кіберпросторі підривати демократичні інститути України і в зв’язку з цим останнім часом в значній мірі зосереджують свою підтримку Києву на зміцнення кібербезпеки.