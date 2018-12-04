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США через 27 лет вновь открыли свое посольство в Сомали

Киев • УНН

 • 11756 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Соединенные Штаты вновь открыли в столице Сомали Могадишо свое посольство, которое было закрыто в январе 1991 года во время гражданской войны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента, информирует УНН.

США через 27 лет вновь открыли свое посольство в Сомали

“2 декабря впервые с момента закрытия посольства США в Могадишо 5 января 1991 года Соединенные Штаты восстановили постоянное дипломатическое присутствие в Сомали. Это историческое событие знаменует прогресс Сомали в течение последних лет... Наше возвращение демонстрирует приверженность США дальнейшей стабилизации ситуации (в стране), демократии и экономическому развитию, в котором заинтересованы оба государства”, — отмечается в документе.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты считают, что российские власти пытаются в том числе с помощью операций в киберпространстве подрывать демократические институты Украины и в связи с этим в последнее время в значительной степени сосредоточили свою поддержку Киеву на укрепление кибербезопасности.

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