Держдеп: США концентрують свою допомогу Україні на зміцненні кібербезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати вважають, що російська влада намагається в тому числі за допомогою операцій в кіберпросторі підривати демократичні інститути України і в зв’язку з цим останнім часом в значній мірі зосереджують свою підтримку Києву на зміцнення кібербезпеки. Про це повідомив у вівторок представник Держдепартаменту високого рангу в Брюсселі під час брифінгу для журналістів, інформує УНН.
Він повідомив, що “росіяни, і особливо російський уряд”, “бачать Україну як вразливу мету і намагаються різними шляхами підривати впевненість в її демократичних інститутах”. “(Ми бачимо) значну активність Росії в кіберпросторі”, — стверджував він.
“Значна частина нашої останньої за часом допомоги (Києву) була націлена на зміцнення оборонних можливостей України в кіберпросторі. Так що ми закотили рукави і на щоденній основі працюємо з ними над тим, щоб зробити Україну і її інститути влади більш стійкими до таких атак”, — сказав представник зовнішньополітичного відомства.
Нагадуємо, США пригрозили вийти з ДРСМД через 60 днів через дії Росії.