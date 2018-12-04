Держдеп: США концентрують свою допомогу Україні на зміцненні кібербезпеки

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати вважають, що російська влада намагається в тому числі за допомогою операцій в кіберпросторі підривати демократичні інститути України і в зв’язку з цим останнім часом в значній мірі зосереджують свою підтримку Києву на зміцнення кібербезпеки. Про це повідомив у вівторок представник Держдепартаменту високого рангу в Брюсселі під час брифінгу для журналістів, інформує УНН.