Госдеп: США концентрируют свою помощь Украине на укреплении кибербезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты считают, что российские власти пытаются в том числе при помощи операций в киберпространстве подрывать демократические институты Украины и в этой связи в последнее время в значительной степени сосредоточивают свою поддержку Киеву на укрепление кибербезопасности. Об этом сообщил во вторник представитель Госдепартамента высокого ранга в Брюсселе во время брифинга для журналистов, передает УНН.
Он сообщил, что “россияне, и в особенности российское правительство”, “видят Украину как уязвимую цель и пытаются различными путями подрывать уверенность в ее демократических институтах”. “(Мы видим) значительную активность России в киберпространстве”, — утверждал он.
“Внушительная часть нашей последней по времени помощи (Киеву) была нацелена на укрепление оборонных возможностей Украины в киберпространстве. Так что мы засучили рукава и на ежедневной основе работаем с ними над тем, чтобы сделать Украину и ее институты власти более устойчивыми к таким атакам”, — сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Напоминаем, США пригрозили выйти из ДРСМД через 60 дней из-за действий России.