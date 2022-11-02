США активізують дослідження НЛО

Деталі

В останньому досьє Управління директора національної розвідки (ODNI) міститься оновлена ​​інформація про звіт за 2021 рік, в якому досліджено 144 незрозумілі спостереження в період з 2004 по 2021 рік.

Якщо звіт 2021 року ознаменував зміну ставлення до "незрозумілих повітряних явищ" (UAP), то відтоді дискусії набрали обертів.

Звіт цього тижня є першим у серії щорічних досьє, обіцяних у законопроекті про оборону США від 2022 року до 2026 року. На слуханнях у Конгресі навесні 2022 року - перших слуханнях щодо UAP після припинення великих урядових розслідувань у 1969 року заявили, що кількість розслідуваних інцидентів зросла до більш ніж 400.

У звіті ODNI за 2021 рік аналітики змогли пояснити лише одне із 144 зареєстрованих спостережень UAP, яке виявилося великою здутою повітряною кулею.

В оновленні 2022 року половина із 366 випадків залишається нез'ясованою. Ті, які можна пояснити, переважно вважаються космічним сміттям або іноземними шпигунськими програмами, в основному з Китаю.

У липні 2022 року Гарвардський університет також відзначив річницю свого проекту "Галілео", спрямованого на перетворення пошуку позаземного життя "з випадкових спостережень та легенд у основне русло прозорих, перевірених та систематичних наукових досліджень".

У жовтні NASA розпочало власне незалежне дослідження "спостережень за подіями в небі, які не можна ідентифікувати як літаки чи відомі природні явища". У звіті йдеться про те, що це дослідження закладе основу для майбутніх розслідувань, визначаючи, як можна аналізувати незасекречені дані, зібрані цивільними особами, організаціями, урядом та іншими джерелами, "щоб пролити світло на UAP".

В останні роки також збільшилася кількість аматорських спостережень UAP. Дані з бази даних Національного центру повідомлень про НЛО, неурядової організації, що базується у Вашингтоні, показують, що у квітні 2020 року кількість спостережень досягла рекордного рівня у США.

Додамо

Теорії змови про НЛО заохочувалися урядом США з часів Холодної війни, який прагнув зберегти атмосферу таємниці навколо американських шпигунських програм. 2017 року з'ясувалося повідомлення, що Пентагон запустив секретну програму розслідування UAP на суму 22 мільйони доларів.