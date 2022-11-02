США активизируют исследование НЛО

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Представители американской разведки представили Конгрессу обновленный отчет о наблюдении НЛО, часть которого, как ожидается, будет рассекречена и размещена в сети позже на этой неделе. Это последнее из серии расследований, проведенных уважаемыми американскими учреждениями, где НЛО стали мейнстримом. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.