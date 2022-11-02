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США активизируют исследование НЛО

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Представители американской разведки представили Конгрессу обновленный отчет о наблюдении НЛО, часть которого, как ожидается, будет рассекречена и размещена в сети позже на этой неделе. Это последнее из серии расследований, проведенных уважаемыми американскими учреждениями, где НЛО стали мейнстримом. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

Детали

В последнем досье Управления директора национальной разведки (ODNI) содержится обновленная информация об отчете за 2021 год, в котором исследованы 144 непонятных наблюдения в период с 2004 по 2021 год.

Если отчет 2021 года ознаменовал изменение отношения к "непонятным воздушным явлениям" (UAP), то с тех пор дискуссии набрали обороты.

Отчет на этой неделе является первым в серии ежегодных досье, обещанных в законопроекте об обороне США с 2022 по 2026 год. На слушаниях в Конгрессе весной 2022 года – первых слушаниях по UAP после прекращения крупных правительственных расследований в 1969 году заявили, что количество расследуемых инцидентов возросло до более чем 400.

В отчете ODNI за 2021 год аналитики смогли объяснить лишь одно из 144 зарегистрированных наблюдений UAP, которое оказалось большим вздутым воздушным шаром.

В обновлении 2022 года половина из 366 случаев остается невыясненной. Те, которые можно объяснить, в основном считаются космическим мусором или иностранными шпионскими программами, в основном из Китая.

В июле 2022 года Гарвардский университет также отметил годовщину своего проекта "Галилео", направленного на превращение поиска внеземной жизни "из случайных наблюдений и легенд в основное русло прозрачных, проверенных и систематических научных исследований".

В октябре NASA начало собственное независимое исследование "наблюдений за событиями в небе, которые нельзя идентифицировать как самолеты или известные природные явления". В отчете говорится, что это исследование заложит основу для будущих расследований, определяя, как можно анализировать незасекреченные данные, собранные гражданскими лицами, организациями, правительством и другими источниками, "чтобы пролить свет на UAP".

В последние годы также увеличилось количество любительских наблюдений UAP. Данные из базы данных Национального центра сообщений об НЛО, базирующейся в Вашингтоне неправительственной организации показывают, что в апреле 2020 года количество наблюдений достигло рекордного уровня в США.

Добавим

Теории заговора об НЛО поощрялись правительством США со времен Холодной войны, которое стремилось сохранить атмосферу тайны вокруг американских шпионских программ. В 2017 году появилось сообщение, что Пентагон запустил секретную программу расследования UAP на сумму 22 миллиона долларов.

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