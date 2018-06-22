Срна залишив "Шахтар": клуб вивів з обігу номер хорвата

Срна став гравцем "Шахтаря" влітку 2003 року. За 15 років він провів у складі "оранжево-чорних" 536 матчів і забив 49 голів. З сезону-2007/08 був капітаном команди. В активі хорвата 26 трофеїв з "Шахтарем": Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 Суперкубків України.

"Дорогі друзі, я покидаю "Шахтар". Мені складно вимовити ці слова, але це так. 15 років я виходив на поле у футболці "Шахтаря". Я виходив перемагати, я бився за Клуб, за уболівальників, за Донецьк. Це були незабутні і неймовірно щасливі роки в моєму житті. Разом з президентом Клубу, з уболівальниками, з Командою, з тренерами ми пройшли довгий шлях і писали історію "Шахтаря". Я пишаюся, що був Капітаном великого Клубу, для мене це величезна честь і відповідальність. Кожна виграна кубок, кожен трофей надавав нам впевненості і сил йти далі, перемагати. І я впевнений, наступні покоління гравців продовжать прославляти "Шахтар", принесуть йому ще багато кубків і титулів. Кожному, хто виступає за "Шахтар", потрібно пам'ятати - це великий Клуб і грати за нього велика честь", - наголосив Срна.

Примітно, що в знак поваги перед заслугами капітана ФК "Шахтар" вперше у своїй історії вивів з обігу 33-й номер. Він навічно закріплений за фулбеком.

Як повідомляв УНН, одним із варіантів продовження кар'єри футболіста є клуб Серії А.