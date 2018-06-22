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Срна покинул "Шахтер": клуб вывел из обращения номер хорвата

Срна покинул "Шахтер": клуб вывел из обращения номер хорвата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна после 15 лет выступления покинул клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "оранжево-черных".

Срна стал игроком “Шахтера” летом 2003 года. За 15 лет он провел в составе “оранжево-черных” 536 матчей и забил 49 голов. С сезона-2007/08 был капитаном команды. В активе хорвата 26 трофеев с “Шахтером” Кубок УЕФА, 10 чемпионских, 7 Кубков и 8 Суперкубков Украины.

“Дорогие друзья, я покидаю ”Шахтер“. Мне сложно произнести эти слова, но это так. 15 лет я выходил на поле в футболке ”Шахтера“. Я выходил побеждать, я сражался за Клуб, за болельщиков, за Донецк. Это были незабываемые и невероятно счастливые годы в моей жизни. Вместе с президентом Клуба, с болельщиками, с Командой, с тренерами мы прошли долгий путь и писали историю „Шахтера“. Я горжусь, что был Капитаном большого Клуба, для меня это огромная честь и ответственность. Каждый выигранный кубок, каждый трофей придавал нам уверенности и сил идти дальше, побеждать. и я уверен, следующие поколения игроков продолжат прославлять „Шахтер“, принесут ему еще много кубков и титулов. Каждому, кто выступает за „Шахтер“, нужно помнить — это большой клуб и играть за него большая честь”, - отметил Срна.

Примечательно, что в знак уважения перед заслугами капитана ФК “Шахтер” впервые в своей истории вывел из обращения 33-й номер. Он навечно закреплен за фулбэком.

Как сообщал УНН, один из вариантов продолжения карьеры футболиста — клуб Серии А.

Украинские Национальные Новости

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