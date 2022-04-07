Спроба створити додатковий тиск на українську делегацію: Подоляк про нову заяву лаврова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що нова заява міністра закордонних справ рф сергія лаврова, що Україна нібито відійшла від пропозицій, які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі 29 березня, – це спроба створити додатковий тиск на українську делегацію. Про це він повідомив у коментарі журналісту УНН.
Так, Лавров заявив, що українська сторона представила переговорній групі свій проект угоди. За його словами, у ньому нібито є відхід від найважливіших положень, зафіксованих на зустрічі в Стамбулі 29 березня.
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"Російські представники періодично роблять ті чи інші провокативні заяви. Які до реальної ситуації не мають жодного відношення. Більше того, пан лавров не приймає участь безпосередньо в переговорному процесу, тому взагалі не зрозуміло, до чого це було сказано", - сказав Подоляк.
Деталі
За його словами, Україна запропонувала чітку і конкретну формулу безпекових гарантій, яка прописує механізм виходу з війни та запобіжники для унеможливлювання подібних агресій в майбутньому.
"Зараз йде постійна робота в юридичних підгрупах. Бо формулювання вкрай важливі. Паралельно йдуть консультації політичних радників потенційних країн гарантів. Але до всього цього, ще раз підкреслю, точно не мають відношення заяви пана лаврова. Скоріше ці заяви - це або традиційна російська спроба створити додатковий тиск на українську делегацію. Або не менш традиційна спроба переключити хоть трохи уваги світової спільноти з Бучанської трагедії та з інших численних проявів антигуманних та антилюдяних способів ведення війни росіянами", - зазначив Подоляк.
Доповнення
Кожен коментар, який робить лавров, спрямований на зрив мирних переговорів. Але Кулеба готовий з ним зустрітись.
29 березня в Туреччині відбулися переговори делегацій України і рф.
Повідомлялося, що переговори повинні були тривати кілька днів, проте пізніше стало відомо, що делегати країни-агресора повернулися у рф в той же день.
31 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина має намір узгодити дату швидкої зустрічі президентів України і росії.