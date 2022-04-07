Кожен коментар, який робить Лавров, спрямований на зрив мирних переговорів. Але Кулеба готовий з ним зустрітись

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“З того, що я чую від міністра Лаврова публічно, я ніякого оптимізму не отримую. По-моєму, кожен коментар, який він робить, спрямований на зрив переговорів, на їх блокування, а не на продовження переговорів. Менш із тим, я вже один раз з ним зустрічався, як раз в Анталії. У мене немає щодо нього якихось особливих почуттів, які мені б завадили з ним зустрітись знову для припинення війни в Україні”, - сказав Кулеба.

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На думку дипломата, міністр Лавров є частиною злочинної системи президента рф владіміра Путіна.

Те, що він виправдовує бомбардування лікарні в Маріуполі і воєнні злочини, вчинені в Бучі та інших містах і селах України, і називає їх фейком – робить його співучасником цих злочинів, запевняє дипломат.

“Але, я готовий зустрічатись, тому що він – офіційна особа, і якщо це питання миру в Україні і припинення смертей – то я готовий зустрічатись із будь-ким”, - додав він.

Нагадаємо

10 березня у турецькій Анталії відбулися переговори за участю міністрів закордонних справ України, Туреччини та рф. Головна тема переговорів – припинення війни росії проти України.