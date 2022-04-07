Попытка создать дополнительное давление на украинскую делегацию: Подоляк о новом заявлении лаврова

Так, Лавров заявил, что украинская сторона представила переговорной группе свой проект соглашения. По его словам, в нем якобы есть отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта.

Цитата

"Российские представители периодически делают те или иные провокационные заявления. Которые к реальной ситуации не имеют никакого отношения. Более того, господин лавров не принимает участие непосредственно в переговорном процессе, поэтому вообще не понятно, к чему это было сказано", - сказал Подоляк.

Детали

По его словам, Украина предложила четкую и конкретную формулу гарантий безопасности, которая прописывает механизм выхода из войны и предохранители для недопущения подобных агрессий в будущем.

"Сейчас идет постоянная работа в юридических подгруппах. Ибо формулировки крайне важны. Параллельно идут консультации политических советников потенциальных стран гарантов. Но ко всему этому, еще раз подчеркну, точно не имеют отношения заявления господина лаврова. Скорее эти заявления - это или традиционная российская попытка создать дополнительное давление на украинскую делегацию, или не менее традиционная попытка переключить хоть немного внимания мирового сообщества с Бучанской трагедии и с других многочисленных проявлений антигуманных и античеловеческих способов ведения войны россиянами", - отметил Подоляк.

Дополнения

Каждый комментарий, который делает лавров, направлен на срыв мирных переговоров. Но Кулеба готов с ним встретиться.

29 марта в Турции состоялись переговоры делегаций Украины и рф.

Сообщалось, что переговоры должны были продлиться несколько дней, однако позже стало известно, что делегаты страны-агрессора вернулись в рф в тот же день.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.