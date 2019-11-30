Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги. У березні 2020 року там почнеться суд над обвинуваченими в катастрофі лайнера. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.