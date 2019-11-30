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Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing находится в распоряжении судей окружного суда Гааги. В марте 2020 года там начнется суд над обвиняемыми в катастрофе лайнера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Часть обвинительного заключения Международной следственной группы по делу о сбитом 17 июля 2014 года над Донбассом Boeing передано в распоряжение судей окружного суда Гааги. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила журналистам представитель суда Иоланда Вайннобель.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин катастрофы лайнера авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.

Власти Нидерландов решила, что суд по делу о катастрофе лайнера пройдет в рамках немеждународного, а национального законодательства. С 298 человек, находившихся на борту самолета, большинство было гражданами Нидерландов.

Место проведения процесса на фоне публичной заинтересованности перенесено с здания окружного суда Гааги в Юридический комплекс, расположенный рядом с аэропортом "Схипхол".

Среди обвиняемых - трое россиян: бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин ( "Стрелков"), генерал-майор Сергей Дубинский (по прозвищу "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ( "Гюрза"), а также гражданин Украины Леонид Харченко ( "Крот"). Из четырех подозреваемых на выдвинутые обвинения отреагировали Дубинский, Пулатов и Гиркин, все трое вину в катастрофе отрицают. Участие обвиняемых в уголовном процессе считается маловероятной.

В рамках брифинга для журналистов представители суда также назвали имена судей на процессе. Общая судебная коллегия будет состоять из пяти судей - трех постоянных и двух заместителей. Председательствовать на суде будет Хендрик Стенхейс.

Судебные заседания пока запланированы до конца марта 2021 года. За тем, что происходит в зале суда, можно будет следить с помощью интернет-трансляции, которая будет организована на сайте courtmh17.com.

Напомним, Лавров заявил, что Москва пригласила малайзийских экспертов ознакомиться с данными РФ по MH17.

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