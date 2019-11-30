Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing находится в распоряжении судей окружного суда Гааги. В марте 2020 года там начнется суд над обвиняемыми в катастрофе лайнера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.