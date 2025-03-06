Справу нардепа Дубневича передали до суду

Справу нардепа Ярослава Дубневича направили до суду. Його звинувачують в організації заволодіння природним газом на суму понад 2,1 млрд гривень та легалізації незаконно отриманого прибутку, передає УНН.

... прокурор САП ... направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України за обвинуваченням в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку - повідомляє САП.

САП не називає прізвище фігуранта, але, судячи із деталей справи, йдеться про депутата Ярослава Дубневича.

Деталі

За даними правоохоронців, протягом 2013-2017 років депутат, залучивши п’ять осіб, організував заволодіння газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська область) на загальну суму понад 2,155 млрд грнивень.

Під його контролем власники ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" газу для виробництва теплової енергії населенню. НАК постачала комерційним ТЕЦ газ за цінами, нижчими від ринкових з метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів.

Проте одержаний "пільговий" газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ використовували в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізовували ДП "Енергоринок" за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок цього прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130 %.

Одержавши прибутки, протягом 2013–2018 років депутат організував відмивання частини коштів – він перевів їх на рахунки підконтрольного товариства і компаній-нерезидентів у офшорній зоні, їх змішування, маскування та повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій у зелену енергетику та нерухомість.

10 жовтня 2023 року народному депутату було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 91; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Карного кодексу. 12 серпня 2024 року досудове розслідування у справі було завершено. На сьогодні справи стосовно п’яти учасників злочину розглядаються в суді. Цілісні майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" наразі перебувають під арештом.

Нагадаємо

У листопаді 2023 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурора САП оголосив нардепа Дубневича у міжнародний розшук. Йому інкримінували незаконне заволодіння 93 млн гривень ПАТ "Укрзалізниці", а також організацію розкрадання газу НАК "Нафтогаз України".

Ухвалюючи рішення, тоді суд виходив з неявки обвинуваченого на засідання і наявність інформації про його перебування за кордоном. Як доказ тоді було представлено інформацію начебто з системи офіційного каналу Європолу Secure Information Exchange Network (SIENA), хоча в Державній прикордонній службі перетинання державного кордону Дубневичем зафіксовано не було.

Він не перебував у розшуку Міжнародної організації кримінальної поліції попри оголошення в міжнародний розшук українською владою.