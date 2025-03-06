Дело нардепа Дубневича передали в суд

Дело народного депутата Ярослава Дубневича направлено в суд. Его обвиняют в организации завладения природным газом на сумму более 2,1 млрд гривен и легализации незаконно полученной прибыли, передает УНН.

... прокурор САП ... направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины по обвинению в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли - сообщает САП.

САП не называет фамилию фигуранта, но, судя по деталям дела, речь идет о депутате Ярославе Дубневиче.

Детали

По данным правоохранителей, в период с 2013 по 2017 годы депутат, привлекая пятерых человек, организовал завладение газом подконтрольными ему служебными лицами Новояворовской и Новороздильской ТЭЦ (Львовская область) на общую сумму более 2,155 млрд гривен.

Под его контролем владельцы ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" газа для производства тепловой энергии населению. НАК поставляла коммерческим ТЭЦ газ по ценам, ниже рыночных с целью удешевления тепла для этой категории потребителей.

Однако полученный "льготный" газ Новояворовская и Новороздильская ТЭЦ использовали в хозяйственной деятельности для производства электроэнергии, которую затем реализовывали ГП "Энергорынок" по тарифу, определенному на основании себестоимости электроэнергии, произведенной из газа по рыночной цене.

В результате этого рентабельность производства электроэнергии Новояворовской и Новороздильской ТЭЦ в некоторые периоды превышала 130 %.

Получив прибыли, в период с 2013 по 2018 годы депутат организовал отмывание части средств – он перевел их на счета подконтрольного общества и компаний-нерезидентов в офшорной зоне, их смешивание, маскировку и возвращение в Украину под видом иностранных инвестиций в зеленую энергетику и недвижимость.

10 октября 2023 года народному депутату было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 91; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. 12 августа 2024 года досудебное расследование по делу было завершено. На сегодняшний день дела в отношении пяти участников преступления рассматриваются в суде. Целостные имущественные комплексы "Новороздильская ТЭЦ" и "Новояворовская ТЭЦ" в настоящее время находятся под арестом.

Напоминаем

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд по ходатайству прокурора САП объявил нардепа Дубневича в международный розыск. Ему инкриминировали незаконное завладение 93 млн гривен ПАО "Укрзализныця", а также организацию хищения газа НАК "Нафтогаз Украины".

Принимая решение, тогда суд исходил из неявки обвиняемого на заседание и наличия информации о его пребывании за границей. В качестве доказательства тогда была представлена информация якобы из системы официального канала Европола Secure Information Exchange Network (SIENA), хотя в Государственной пограничной службе пересечение государственной границы Дубневичем зафиксировано не было.

Он не находился в розыске Международной организации уголовной полиции, несмотря на объявление в международный розыск украинскими властями.