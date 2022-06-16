Справи Майдану: за викрадення Луценка та Вербицького судитимуть ще 8 "тітушок"

Деталі

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 8 цивільних осіб – так званих тітушок. Їх звинувачують у створенні злочинної організації та участі в ній, викраденні та незаконному позбавленні волі протестувальників, що спричинило тяжкі наслідки, їх катуванні, а також незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту. Крім того, чотири учасники злочинної організації також обвинувачуються в умисному вбивстві, вчиненому стосовно викраденої людини.

Слідством встановлено, що обвинувачені в ніч з 20 на 21 січня 2014 року у складі злочинної організації викрали учасників акцій протесту Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, катували їх та вбили Юрія Вербицького.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювалося слідчими ДБР in absentiа, тобто за відсутності підозрюваних, які переховуються від органів слідства.