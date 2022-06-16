Дела Майдана: за похищение Луценко и Вербицкого будут судить еще 8 "титушек"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. За похищение Игоря Луценко и Юрия Вербицкого будут судить еще 8 «титушек». Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
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При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении 8 гражданских лиц – так называемых титушек. Их обвиняют в создании преступной организации и участии в ней, похищении и незаконном лишении свободы протестующих, что повлекло тяжкие последствия, их пытки, а также незаконное препятствование проведению акций протеста. Кроме того, четыре участника преступной организации также обвиняются в умышленном убийстве, совершенном в отношении похищенного человека.
Следствием установлено, что обвиняемые в ночь с 20 на 21 января 2014 в составе преступной организации похитили участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, пытали их и убили Юрия Вербицкого.
Досудебное расследование в этом уголовном производстве осуществлялось следователями ДБР in absentiа, то есть при отсутствии подозреваемых, скрываемых от органов следствия.