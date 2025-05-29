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Справа "Золотого мандарину": ВАКС взяв під варту екснардепа Логвинського

Київ • УНН

 • 2308 перегляди

Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід тримання під вартою колишньому нардепу Георгію Логвинському. Його підозрюють в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн.

Справа "Золотого мандарину": ВАКС взяв під варту екснардепа Логвинського

Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України Георгію Логвинському. Про це повідомляє САП в Telegram, пише УНН.

Деталі

Про те, що йдеться про Логвинського, також повідомили у Трансперенсі.

29 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та обрала колишньому народному депутату України, підозрюваному в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

- йдеться в дописі.

Зокрема, за інформацією, після затримання Логвинського та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Нагадаємо

10 липня 2023 НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У серпні того ж року НАБУ оголосила у розшук екснардепа.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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