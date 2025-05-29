Справа "Золотого мандарину": ВАКС взяв під варту екснардепа Логвинського
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід тримання під вартою колишньому нардепу Георгію Логвинському. Його підозрюють в організації заволодіння та легалізації понад 54 млн грн.
Апеляційна палата ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України Георгію Логвинському. Про це повідомляє САП в Telegram, пише УНН.
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Про те, що йдеться про Логвинського, також повідомили у Трансперенсі.
29 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та обрала колишньому народному депутату України, підозрюваному в організації заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Зокрема, за інформацією, після затримання Логвинського та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Нагадаємо
10 липня 2023 НАБУ і САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн грн з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру. Екснардеп став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
У серпні того ж року НАБУ оголосила у розшук екснардепа.