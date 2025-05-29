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Дело "Золотого мандарина": ВАКС взял под стражу экс-нардепа Логвинского

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения содержание под стражей бывшему нардепу Георгию Логвинскому. Его подозревают в организации завладения и легализации более 54 млн грн.

Дело "Золотого мандарина": ВАКС взял под стражу экс-нардепа Логвинского

Апелляционная палата ВАКС избрала меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Украины Георгию Логвинскому. Об этом сообщает САП в Telegram, пишет УНН.

Детали

О том, что речь идет о Логвинском, также сообщили в Трансперенси.

29 мая 2025 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и избрала бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации завладения и легализации более 54,179 млн грн, меру пресечения в виде содержания под стражей

- говорится в заметке.

В частности, по информации, после задержания Логвинского и доставки его к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним

10 июля 2023 НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из числа подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении. Экснардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела "Золотого мандарина". Это стало возможным из-за прекращения у экснардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку в преддверии прекращения иммунитета экснардеп покинул территорию Украины о подозрении ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В августе того же года НАБУ объявила в розыск экснардепа.

Алина Волянская

Алина Волянская

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