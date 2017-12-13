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Справа Зайцевої: суддя пішла до нарадчої кімнати

Справа Зайцевої: суддя пішла до нарадчої кімнати

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Суддя у справі Олени Зайцевої пішла до нарадчої кімнати для винесення ухвали щодо переобрання Зайцевій міри запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

Суддя Світлана Муратова, що слухає сьогодні клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу для підозрюваної Олени Зайцевої, закінчила заслуховувати усі сторони судового засідання і видалилася до нарадчої кімнати для винесення ухвали.

"За 30 хвилин суд повернеться і зачитає ухвалу" - сказала С.Муратова.

Додамо, прокуратора Харкова поклопотала в суд, щоб обрати підозрюваній у скоєнні смертельного ДТП в центрі Харкова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Адвокат Олени Зайцевої заявила, що захист підозрюваної не заперечує такій мірі запобіжного заходу.

Нагадаємо, Зайцева попросила пробачення у родичів загиблих: “я прошу пробачення, я ніколи більше не сяду за кермо”.

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Як повідомляв УНН, 13 грудня суд почав переобирати запобіжний захід Олені Зайцевій.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.

 

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