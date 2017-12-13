Дело Зайцевой: судья удалилась в совещательную комнату
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Судья по делу Елены Зайцевой удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по переизбрание Зайцевой меры пресечения, передает корреспондент УНН.
Судья Светлана Муратова, что слушает сегодня ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения для подозреваемой Елены Зайцевой, закончила заслушивать все стороны судебного заседания и удалилась в совещательную комнату для вынесения решения.
"За 30 минут суд вернется и зачитает решение", - сказала С.Муратова.
Добавим, прокуратора Харькова ходатойствала в суд, чтобы выбрать подозреваемой в совершении смертельного ДТП в центре Харькова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Адвокат Елены Зайцевой заявила, что защита подозреваемой не возражает такой степени меры пресечения.
Напомним, Зайцева попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль".
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Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал переизбирать меру пресечения Елене Зайцевой.
Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.