"Справа Веджіє Кашка": суд не змінив запобіжний захід двом фігурантам

"Суддя повернувся з нарадчої кімнати. Запобіжний захід не змінено. Суд вважає, що дані клопотань задоволенню не підлягають. Суд оголошує перерву, наступне судове засідання відбудеться 5 лютого 2019 року о 10:30", - йдеться в повідомлення.

Прокурор заявляє, що справжній запобіжний захід адекватний і справедливий.

Раніше, захист подав ряд клопотань про залучення документів справи свого підзахисного, Чапух Асана, тому що у нього пішли ускладнення на нирки і, щоб йому змінили запобіжний захід з домашнього арешту на підписку про невиїзд.

І також подали клопотання по Руслану Трубачу, що б поміняти запобіжний захід на підписку про невиїзд замість домашнього арешту.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму у важкому стані госпіталізували фігуранта "справи Веджіє Кашка" Асана Чапуха. Його терміново госпіталізували в шосту міську лікарню Сімферополя у важкому стані для надання медичної допомоги. За словами адвоката, у Чапуха відкрилася внутрішня кровотеча, яка викликав гастрит.

Нагадаємо, підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка" Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу.



23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у громадянина Туреччини.

При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Вона пізніше померла в кареті "швидкої допомоги".