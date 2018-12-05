Кримський "суд" продовжив на три місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашка"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Підконтрольний РФ Київський суд окупованого Сімферополя 4 грудня на три місяці продовжив арешт фігурантів “справи Веджіє Кашка” Асану Чапуху, Казімії Аметова, Бекіра Дегерменджі і Руслану Трубачу, інформує УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Про це повідомили в громадському об’єднанні “Кримська солідарність” з посиланням на адвокатів Айдера Азаматова і Еміля Курбедінова. Азаматов нагадав, що Асан Чапух зараз знаходиться під домашнім арештом.
Наступне засідання у “справі Веджіє Кашка” повинне пройти 19 грудня. За словами адвокатів, у Чапуха та Аметова погіршився стан здоров’я.
Як повідомляв УНН, засудженого у справі “українських диверсантів” політв’язня Євгена Панова етапували до анексованого Криму з Москви. Про це повідомляє видання “Крим.Реалії”, яке цитує матір Панова Віру Котелянець. Цю інформацію також підтвердив брат Панова Ігор Котелянець.