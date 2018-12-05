Крымский "суд" продлил на три месяца арест фигурантов "дела Веджие Кашка"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя 4 декабря на три месяца продлил арест фигурантов “дела Веджие Кашка” Асану Чапуху, Казимии Аметова, Бекира Дегерменджи и Руслану Трубачу, информирует УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
Об этом сообщили в общественном объединении “Крымская солидарность” со ссылкой на адвокатов Айдера Азаматова и Эмиля Курбединова. Азаматов напомнил, что Асан Чапух сейчас находится под домашним арестом.
Следующее заседание по “делу Веджие Кашка” должно пройти 19 декабря. По словам адвокатов, в Чапуха и Аметова ухудшилось состояние здоровья.
Как сообщал УНН, осужденного по делу “украинских диверсантов” политзаключенного Евгения Панова этапировали в аннексированный Крым из Москвы. Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”, которое цитирует мать Панова Вера Котелянец. Эту информацию также подтвердил брат Панова Игорь Котелянец.