"Дело Веджие Кашка": суд не изменил меру пресечения двум фигурантам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя не изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху и Руслану Трубачу с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает правоохранительная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Судья вернулся из совещательной комнаты. Мера пресечения не изменена. Суд считает, что данные ходатайств удовлетворению не подлежат. Суд оглашает перерыв, следующее судебное заседание состоится 5 февраля 2019 года в 10:30", - идется в сообщение.
Прокурор заявляет, что настоящая мера пресечения адекватная и справедливая.
Ранее, защита подала ряд ходатайств о приобщении документов дела своего подзащитного, Чапух Асана, потому что у него пошли осложнения на почки и, чтобы ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
И также подали ходатайство по Руслану Трубачу, что бы поменять меру пресечения на подписку о невыезде вместо домашнего ареста.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму в тяжелом состоянии госпитализировали фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха. Его срочно госпитализировали в шестую городскую больницу Симферополя в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. По словам адвоката, у Чапуха открылось внутреннее кровотечение, которое вызвал гастрит.
Напомним, подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя 4 декабря на три месяца продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху, Казиму Аметову, Бекиру Дегерменджи и Руслану Трубачу.
23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции.
При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позже умерла в карете "скорой помощи".