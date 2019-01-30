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"Дело Веджие Кашка": суд не изменил меру пресечения двум фигурантам

"Дело Веджие Кашка": суд не изменил меру пресечения двум фигурантам

Киев  •  УНН

 • 7945 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя не изменил меру пресечения фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху и Руслану Трубачу с домашнего ареста на подписку о невыезде. Об этом сообщает правоохранительная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Судья вернулся из совещательной комнаты. Мера пресечения не изменена. Суд считает, что данные ходатайств удовлетворению не подлежат. Суд оглашает перерыв, следующее судебное заседание состоится 5 февраля 2019 года в 10:30", - идется в сообщение.

Прокурор заявляет, что настоящая мера пресечения адекватная и справедливая.

Ранее, защита подала ряд ходатайств о приобщении документов дела своего подзащитного, Чапух Асана, потому что у него пошли осложнения на почки и, чтобы ему изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

И также подали ходатайство по Руслану Трубачу, что бы поменять меру пресечения на подписку о невыезде вместо домашнего ареста.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму в тяжелом состоянии госпитализировали фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха. Его срочно госпитализировали в шестую городскую больницу Симферополя в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. По словам адвоката, у Чапуха открылось внутреннее кровотечение, которое вызвал гастрит.

Напомним, подконтрольный РФ Киевский суд оккупированного Симферополя 4 декабря на три месяца продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Асану Чапуху, Казиму Аметову, Бекиру Дегерменджи и Руслану Трубачу.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции.

При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Она позже умерла в карете "скорой помощи".

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