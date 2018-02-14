“Справа українських диверсантів”: прокурор попросив для Захтея 7 років колонії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму 14 лютого прокурор Світлана Удінська просить для фігуранта “справи українських диверсантів” Андрія Захтея сім років колонії суворого режиму. Про це повідомляє кореспондент проекту “Радіо Свобода”, передає УНН.
Засідання щодо Захтея проходять в закритому режимі і в особливому порядку.
Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму в п’ятницю, 16 лютого, має намір оголосити вирок фігуранту “справи українських диверсантів” Андрію Захтею.
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Захтея звинувачують “підготовці диверсії”, “незаконному обороті зброї або боєприпасів”, “придбанні і збуті офіційних документів і державних нагород” і “підробці, виготовленні або збуті підроблених документів”.
Фігурантам “справи українських диверсантів” Євгену Панову і Андрію Захтею 6 грудня 2017 року продовжили на два місяці термін утримання під вартою. 7 лютого 2018 року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт Євгену Панову. Він залишиться в СІЗО до 9 квітня 2018 року.