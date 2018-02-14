"Дело украинских диверсантов": прокурор попросил для Захтея 7 лет колонии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 февраля прокурор Светлана Удинская попросила для фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея семь лет колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент проекта "Радио Свобода", передает УНН.
Заседание относительно Захтея проходят в закрытом режиме и в особом порядке.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в пятницу, 16 февраля, намерен объявить приговор фигуранту “дела украинских диверсантов” Андрею Захтею.
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Захтея обвиняют “подготовке диверсии”, “незаконном обороте оружия или боеприпасов”, “приобретении и сбыте официальных документов и государственных наград” и “подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов”.
Фигурантам “дела украинских диверсантов” Евгению Панову и Андрею Захтею 6 декабря 2017 продлили на два месяца срок содержания под стражей. 7 февраля 2018 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест Евгению Панову. Он останется в СИЗО до 9 апреля 2018 года.