Справа "Роттердам+": суд збільшив розмір застави одному з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід одному з топ-менеджерів групи компаній ДТЕК — підозрюваному у справі “Роттердам+”. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу САП у Facebook.
“Суд апеляційної інстанції частково задовольнив скаргу прокурора та збільшив заставу для підозрюваного до 10 млн 35 тис. гривень. Крім того, суд збільшив обсяг процесуальних обов’язків, а саме — прибувати на першу вимогу до детектива, не виїжджати за межі України без дозволу детектива, повідомляти про зміну свого місцепроживання, не спілкуватися зі свідками та інші”, — йдеться в повідомленні.
САП, нагадав, що за рішенням Солом’янського районного суду міста Києва до підозрюваного було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9,5 млн гривень та покладено два процесуальних обов’язка.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно арештувала ексголову НКРЕКП Дмитра Вовка та колишнього заступника начальника управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.
Як повідомлялося, у четвер, 8 серпня, за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру 6 особам, серед яких колишні голова та член НКРЕКП, зловживання яких завдали понад 18 млрд 868 млн гривень збитків.