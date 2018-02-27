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Справа резонансної харківської ДТП: адвокат на засіданні попросив відводу судді

Справа резонансної харківської ДТП: адвокат на засіданні попросив відводу судді

Київ • УНН

 • 8640 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський районний суд Харкова розпочав засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у вчиненні резонансної ДТП у Харкові. Під час засідання адвокат другого підозрюваного Сергій Перепелиця заявив клопотання про відвід головуючого судді Віктора Попраса, передає кореспондент УНН.

Під час судового засідання прокуратура має зачитати обвинувальний акт. Підозрюваних - водійку Lexus Олену Зайцеву та водія Volkswagen Геннадія Дронова - доставили до суду і посадили в один скляний бокс у залі суду.

Адвокат Г.Дронова С.Перепелиця попросив відводу головуючого судді через те, що суддя не прийняв клопотання захисника про те, щоб під час засідання водій Volkswagen сидів не у клітці, а поруч з адвокатом.

"Це суперечить правам людини згідно з Європейською конвенцією. Ми вважаємо суд необ‘єктивним", - зазначив він.

Наразі суд оголосив перерву.

Нагадаємо, 19 лютого засідання перенесли через клопотання однієї з потерпілих. Уродженка Кременчука Ганна Комар попросила проводити подальші судові засідання у режимі відеоконференції, бо через свій стан здоров‘я потерпіла дівчина не може приїздити у Харків. Тож суд оголосив перерву на 8 днів, за які судову кімнату обладнали необхідною технікою.

Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням Геннадія Дронова. Унаслідок зіткнення п'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала пізніше померла в лікарні. Крім того, травми різної тяжкості отримали п'ять осіб.

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